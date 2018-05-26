Виталий Мутко: "Говорил с губернатором о создании клуба в Сочи"

Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко заявил о необходимости создания в Сочи футбольного клуба. В столице Олимпиады-2014 расположен стадион "Фишт", который вмещает 47 тысяч зрителей. На этой арене пройдут шесть матчей чемпионата мира-2018.

– Через два года каждый стадион будет передан регионам, – сказал Мутко. – Надо сделать так, чтобы эти арены были задействованы клубами. Если у команд нет средств, то должны быть созданы специальные управляющие компании. Не должно быть так, чтобы люди проезжали и показывали на них пальцем. Особенным вопросом стоит разговор о Сочи. Я вчера разговаривал с губернатором, что нужно создать клуб. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Мутко остается в РФС! Пока... LIVE!