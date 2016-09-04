Виталий Мутко: "Газзаев? Сейчас модно бросить камень в мой огород"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга отметил, что понимает стратегию, избранную кандидатом на пост президента РФС Валерием Газзаевым, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Считаете ли вы Газзаева серьезным конкурентом на выборах президента РФС?

– Надо вести себя в рамках приличия. Сейчас модно бросить камень в мой огород, это добавит полпункта кандидату. Я же не первый год в спорте, все понимаю...