12:10 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Виталий Мутко: "Газзаев? Сейчас модно бросить камень в мой огород"

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Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга отметил, что понимает стратегию, избранную кандидатом на пост президента РФС Валерием Газзаевым, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Считаете ли вы Газзаева серьезным конкурентом на выборах президента РФС?

– Надо вести себя в рамках приличия. Сейчас модно бросить камень в мой огород, это добавит полпункта кандидату. Я же не первый год в спорте, все понимаю...

Напомним, что на пост главы организации претендуют четыре кандидата: глава ФНЛ Игорь Ефремов, заслуженный тренер России Газзаев, действующий президент РФС и министр спорта Виталий Мутко и глава РФПЛ Сергей Прядкин.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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sgg42

Мутко смыли в унитаз, и он это понимает.

13:58

Курт Лямке

"Давно ли я в футболе?!" (с) Понимает он все.... Не один я так думаю. (с):))))))))))))))

13:26

Гы

Камни, огрод - забавные ребята: на одной грядке кормятся и временами какахами покидываются, а по сути - что хрен, что редька...

13:26

просто Царь

Огорода нет - одни камни.

12:43

puzzar

Как девочка себя ведет. Так Газзаев то правду сказал, что "министр спорта не разрешил в отставку уйти президенту РФС".

12:33

Джин_SM(v3)

А конкретнее про приличия можно?

12:24

BABOOIN

в огород? народ вообще то в фейс целил

12:22

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