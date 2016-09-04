Виталий Мутко: "Газзаев? Сейчас модно бросить камень в мой огород"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга отметил, что понимает стратегию, избранную кандидатом на пост президента РФС Валерием Газзаевым, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Считаете ли вы Газзаева серьезным конкурентом на выборах президента РФС?
– Надо вести себя в рамках приличия. Сейчас модно бросить камень в мой огород, это добавит полпункта кандидату. Я же не первый год в спорте, все понимаю...
Напомним, что на пост главы организации претендуют четыре кандидата: глава ФНЛ Игорь Ефремов, заслуженный тренер России Газзаев, действующий президент РФС и министр спорта Виталий Мутко и глава РФПЛ Сергей Прядкин.
sgg42
Мутко смыли в унитаз, и он это понимает.
13:58
Курт Лямке
"Давно ли я в футболе?!" (с) Понимает он все.... Не один я так думаю. (с):))))))))))))))
13:26
Гы
Камни, огрод - забавные ребята: на одной грядке кормятся и временами какахами покидываются, а по сути - что хрен, что редька...
13:26
просто Царь
Огорода нет - одни камни.
12:43
puzzar
Как девочка себя ведет. Так Газзаев то правду сказал, что "министр спорта не разрешил в отставку уйти президенту РФС".
12:33
Джин_SM(v3)
А конкретнее про приличия можно?
12:24
BABOOIN
в огород? народ вообще то в фейс целил
12:22