Виталий Мутко: "Еще предстоит большая работа по уходу от долгов"

Глава РФС Виталий Мутко отчитался о деятельности организации за 2016 год. По его словам, год выдался сложным с финансовой точки зрения.

– Еще предстоит большая работа по уходу от долгов, по закрытию долгов, – сказал глава РФС. – Пока баланс не дает оснований говорить, что наша организация уверенно смотрит в будущее. Но мы идем в этом направлении. 2016 год был сложным с финансовой точки зрения. Сокращалось финансирование профессионального футбола, регионов. Но хочу отметить, что РФС, лиги и региональные объединения со своей задачей справились. И это отрадно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)