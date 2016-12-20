Виталий Мутко: "Дело ФИФА? Приятно, что обо мне говорят в английском парламенте"

Президент РФС Виталий Мутко не дал конкретного ответа на вопрос о том, не ударит ли информация СМИ о деле, заведенном на него в ФИФА, по всему российскому футболу.

– Вы – самый важный человек в российском футболе. А теперь на вас, якобы, заводят дело в ФИФА по сообщениям СМИ. Не ударит это по нашему футболу в результате, не выльется во что-то серьезное?

– Это серьезный вопрос, которому надо посвящать отдельную тему. Как вы знаете, есть конкретный доклад, он у всех на столе – и у наших правоохранителей, и у нас. Все решения МОК вы читали. И надо работать в правовом поле.

А вообще мне очень приятно, что обо мне говорят в английском парламенте – их интересует моя судьба. Очень приятно! Не о каждой судьбе ведь так переживают в английском парламенте.(Михаил ГОНЧАРОВ)