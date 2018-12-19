Какое отношение к спорту теперь имеет Мутко?

Виталий Мутко в последние 20 лет занимал очень много должностей, связанных со спортом.

Основные:



1997 – 2003. Президент ФК "Зенит".

2001 – 2003. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

2005 – 2009. Президент Российского футбольного союза (РФС).

2008 – 2016. Министр спорта РФ.

2009 – 2017. Член исполкома ФИФА.

2009 – 2010. Председатель заявочного комитета "Россия -2018".

2010 – 2017. Председатель оргкомитета "Россия-2018".

2016 – 2018. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодеждной политике.

2015 – 2018. Президент Российского футбольного союза (РФС).

Все должности Виталия Мутко в спорте. Фото "СЭ"

Кроме того, Мутко возглавлял оргкомитет чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года, оргкомитет чемпионата мира по водным видам спорта-2015, входил в различные комитеты УЕФА, в Совет по спорту при Президенте РФ и в Наблюдательный совет оргкомитета Олимпиады-2014. А совсем недавно он покинул пост председателя оргкомитета Универсиады 2019 года.

Таким образом, официального отношения к спорту Мутко больше не имеет.



Основная работа бывшего президента РФС сейчас – в Правительстве РФ. С мая он – вице-премьер РФ по вопросам строительства. (Илья Андреев)