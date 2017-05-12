Вице-президент ФИФА: "Россия будет представлена в совете организации"

Вице-президент ФИФА, президент Азиатской конфедерации футбола бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа уверен, что представитель России появится в совете ФИФА. По его словам, это решение является лишь вопросом времени.

В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным. Довыборы пройдут на внеочередном конгрессе УЕФА в сентябре в Швейцарии.

– Не думаю, что имидж России в футболе как-то пострадал после этого решения, – цитирует ТАСС Сальмана. – Господин Мутко проделал потрясающую работу и в ФИФА, и в УЕФА. Уверен, что рано или поздно в совете ФИФА появится представитель России, это лишь вопрос времени.