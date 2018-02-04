Венсан Кандела: "Я бы поболел за сборную России Аленичева"

Чемпион мира-1998 в составе сборной Франции, бывший защитник "Ромы" Венсан Кандела отметил, что ему было бы интересно посмотреть на своего бывшего одноклубника Дмитрия Аленичева на посту главного тренера сборной России.

– На Кубке Легенд выступает еще один ваш бывший одноклубник Дмитрий Аленичев. Хорошо помните его по "Роме"?

– Конечно. Дмитрий выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. Но в Риме ему не дали раскрыться. Это большая личность и очень сильный игрок с точки зрения техники.

– Сейчас он тренер. Хотели бы увидеть его во главе сборной России?

– Это не я решаю. Но я бы за такую сборную поболел. Это было бы любопытно. (Ярослав СУСОВ)