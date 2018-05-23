Валовая прибыль РФС за 2017 год составила 233 млн рублей

Валовая прибыль Российского футбольного союза (РФС) за 2017 год составила 233 миллиона рублей. По словам главы Контрольно-ревизионной комиссии РФС Ивана Перонко, это положительный результат.

В 2016 году валовая прибыль РФС составила 97,2 миллиона рублей. Ранее Перонко рассказал, что РФС на 1 января 2018 года полностью погасил кредиторские задолженности, а дебиторские задолженности составили около 400 миллионов рублей.

- В результате финансовой деятельности валовая прибыль за 2017 год составила 233 миллиона рублей. Это положительный результат. Но есть моменты, над которыми нужно продолжать работать. РФС продолжил работать со спонсорами, и доходы от спонсоров тоже увеличились, - цитирует "РИА Новости" Перонко.