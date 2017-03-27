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Валерий Урин: "Мудрик везде был на своем месте"

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Двукратный чемпион СССР в составе "Динамо" Валерий Урин вспомнил ушедшего из жизни партнера по клубу Эдуарда Мудрика. По его словам, бывший защитник бело-голубых, скончавшийся сегодня, всегда был амбициозным, порядочным и целенаправленным человеком.

– Эдик всегда был амбициозным, порядочным и целенаправленным, – сказал Урин. – Когда пришел в "Динамо", он стремился учиться всему у наших защитников Константина Крижевского и Бориса Кузнецова и рвался в основной состав.

Мудрик был футболистом высокого уровня, играл в сборной. Потом он занимал должности в "Динамо" и на каждом посту был на своем месте. Это был порядочный человек, который стремился помочь ветеранам, поднять их жизненный тонус. Вокруг него всегда были ветераны. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Умер вице-чемпион Euro-1964 Эдуард Мудрик

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Материалы REN-TV

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