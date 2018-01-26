Валерий Рейнгольд: "Симонян никогда не простит Парамонова за слова о блате на Олимпиаде"

Знаменитый игрок "Спартака" 60-х Валерий Рейнгольд считает, что первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян никогда не простит Алексея Парамонова за слова о блате на Олимпиаде. По его мнению, не стоит верить в эту историю.
В постоянной рубрике "СЭ" "Разговор по пятницам" Алексей Парамонов утверждает, что Симонян обиделся на него из-за интервью, в котором он говорит, что в состав финала олимпийского турнира в Мельбурне нынешнего вице-президента РФС поставили по разнарядке из руководства Союза.
– Я слышал, что происходит между Симоняном и Парамоновым. Давайте простим пожилому человеку эти слова, – сказал Рейнгольд. – Сами понимаете – Алексей Александрович уже очень взрослый. На старости лет поругаться с Никитой Павловичем не самая лучшая идея. Но мне лично не хотелось бы влезать в эти передряги. Они оба сделали очень много для нашего футбола.
Я общаюсь с Симоняном минимум раз в неделю. В свое время я играл под его руководством, но Никита Павлович для меня больше, чем тренер. Хочется поддержать его. Слышал слова Парамонова о том, что Симонян играл в финале по приказу руководства. Ну чушь же это! Ну какой блат, вы чего? Никита Павлович не простит его никогда. Не надо слушать всякую ересь. (Павел ГУРЕВИЧ)
Алексей Парамонов: "Протянул Симоняну руку. А в ответ: "Я тебя не знаю"//
Симонян ответил Парамонову цитатой немецкого сатирика
kot Begemot
Сказка о том, как три выживших из ума поросёнка кидались друг в друга говном. (Основано на реальных событиях)
20:42
Rastan
баламошка__________________________________Существуют разные версии объяснений состава сборной СССР в финале ОИ 1956 года. Практически все я читал, в том числе и приведённую мной выше. У меня было( не всё сохранилось, к сожалению) много всевозможных футбольных мемуаров футболистрв, тренеров, журналистов...
18:44
= Даль =
Я общаюсь с Симоняном минимум раз в неделю. ======= На зарплате, не?
18:18
and0508
Понимаю уважение к Симоняну , но работа в РФС ...В таком возрасте ....странно
17:12
defender_8
Молодой Рейнгольд сказал - это чушь. Он, как бывший таксист в курсе дела. Симоняну пора на дачу стряпать мемуары, где он громит Сталина оставляет несменяемого Микояна на посту. Вот это будет триллер!
17:10
баламошка
Rastan По одной из версий. в финале должен был играть Стрельцов... И вроде бы, Симонян попросил юного Стрельцова, чтобы тот уступил это право ему, т.к. у Эдика всё ещё впереди...///////////Хватит ужо придумывать)) Я читал о том, что Симонян предлагал медаль Стрельцову и как раз сам Эдуард и сказал Симоняну, что он ещё успеет медали завоевать. Как-то так) Сейчас уже хотя сложно правду разглядеть, столько лет прошло.
16:37
Rastan
По одной из версий. в финале должен был играть Стрельцов... И вроде бы, Симонян попросил юного Стрельцова, чтобы тот уступил это право ему, т.к. у Эдика всё ещё впереди...
15:52
баламошка
Это вряд ли правда, но даже если предположить, что это так, то не сам же он себя в состав ставил. Поэтому конкретно к Симоняну какие претензии? То что он 2 раза хотел отдать медаль Стрельцову и тот оба раз отказывался? Короче, ни о чем ссора. Уважаемые дедушки поссорились на старости лет. Зачем зря тратить нервные клетки?
15:35
karlikf1
Парамонов не говорил о блате. Об этом я сужу по тому, как сам Парамонов объяснил ту ситуацию в Мельбурне в своём интервью. Другое дело, как это слова расценил Симонян, а расценил он их как нежная. обидчивая девчонка. Да, повторю: у меня сложилось мнение, что Симионян нежный. И непорядочный человек - стал сводить с Парамоновым счёты, лишив того доплаты к пенсии от РФС, отстранил от некоторых руководящих постов по ветеранской линии, носивших большей частью не административно-распорядительный, а представительский характер. Ведь кто Парамонов - некий живой символ той эпохи, 50-х годов. Какой он в 90 с лишним лет администратор, руководитель? Конечно уж его участие в тех или иных ветеранских мероприятиях сводилось лишь к представительким функциям: встать под общие овации, поклониться, поблагодарить, что-то рассказать, кого-то вспомнить. Нет, старый злобный чёрт Симонян, и от этого отстранил!
15:30
praretorian
Не понял, почему чушь? Вполне в духе тоговремени.
15:27