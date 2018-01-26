Валерий Рейнгольд: "Симонян никогда не простит Парамонова за слова о блате на Олимпиаде"

Знаменитый игрок "Спартака" 60-х Валерий Рейнгольд считает, что первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян никогда не простит Алексея Парамонова за слова о блате на Олимпиаде. По его мнению, не стоит верить в эту историю.

В постоянной рубрике "СЭ" "Разговор по пятницам" Алексей Парамонов утверждает, что Симонян обиделся на него из-за интервью, в котором он говорит, что в состав финала олимпийского турнира в Мельбурне нынешнего вице-президента РФС поставили по разнарядке из руководства Союза.

– Я слышал, что происходит между Симоняном и Парамоновым. Давайте простим пожилому человеку эти слова, – сказал Рейнгольд. – Сами понимаете – Алексей Александрович уже очень взрослый. На старости лет поругаться с Никитой Павловичем не самая лучшая идея. Но мне лично не хотелось бы влезать в эти передряги. Они оба сделали очень много для нашего футбола.

Я общаюсь с Симоняном минимум раз в неделю. В свое время я играл под его руководством, но Никита Павлович для меня больше, чем тренер. Хочется поддержать его. Слышал слова Парамонова о том, что Симонян играл в финале по приказу руководства. Ну чушь же это! Ну какой блат, вы чего? Никита Павлович не простит его никогда. Не надо слушать всякую ересь. (Павел ГУРЕВИЧ)

Алексей Парамонов: "Протянул Симоняну руку. А в ответ: "Я тебя не знаю"//

Симонян ответил Парамонову цитатой немецкого сатирика