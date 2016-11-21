Валерий Непомнящий: "Я дал согласие на сотрудничество с РФС"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий отметил, что дал предварительное согласие на свое возможное сотрудничество с РФС. 73-летний специалист признался, что пока не знает, что будет входить в его обязанности.

– Я дал согласие на сотрудничество с РФС, – сказал Непомнящий.

– Что будет входить в ваши обязанности?

– Пока эта тема обсуждается.

– Документы уже подписаны?

– Пока еще нет. Состоялась встреча с Виталием Леонтьевичем Мутко, на которой мне было предложено сотрудничество. Это был предварительный разговор. (Любовь КОНЯЕВА)