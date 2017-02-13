Валерий Карпин сыграет за сборную России на "Кубке Легенд"

Валерий Карпин сыграет в составе российской сборной на международном футбольном турнире "Кубок Легенд", который пройдет в ДС "Мегаспорт". Его партнерами по сборной России станут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

На групповом этапе 18 февраля сборная России встретится с командами Голландии и сборной Звезд футбола. В составе сборной голландцев на поле выйдут такие футболисты как Франк Де Бур, Пьер Ван Хойдонк, Артур Нюман, а в составе сборной Звезд футбола – Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта и Венсен Кандела. В этот же день пройдут матчи группы Б, в которой за выход в финал поспорят сборные Португалии, Германии и Италии.

Во второй день, 19 февраля, лучшие команды двух групп разыграют главный трофей турнира, а остальные продолжат вести соперничество за призовые места.