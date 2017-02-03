Валерий Карпин: "Предложения за последнее время были, но не договорились"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что у него были предложения за последнее время, однако к соглашению прийти не удалось. Специалист, работавший в "Мальорке" и армавирском "Торпедо", отметил, что не намерен больше экспериментировать.

– За последнее время были предложения тренировать?

– Да.

– Что удержало?

– Не договорились!

– По деньгам?

– Не буду говорить, что они значения не имеют. Но это не самое главное. Думаю, важнее всего адекватность и серьезность приглашающих людей. Двух экспериментов достаточно.

– Вы про "Мальорку" и "Торпедо" Армавир?

– Да. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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