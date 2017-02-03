Валерий Карпин: "Предложения за последнее время были, но не договорились"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что у него были предложения за последнее время, однако к соглашению прийти не удалось. Специалист, работавший в "Мальорке" и армавирском "Торпедо", отметил, что не намерен больше экспериментировать.
– За последнее время были предложения тренировать?
– Да.
– Что удержало?
– Не договорились!
– По деньгам?
– Не буду говорить, что они значения не имеют. Но это не самое главное. Думаю, важнее всего адекватность и серьезность приглашающих людей. Двух экспериментов достаточно.
– Вы про "Мальорку" и "Торпедо" Армавир?
– Да. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)
vaysman
из барселоны поди?
09:31 3 февраля