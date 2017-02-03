Валерий Карпин: "Не сказал бы, что прямо рвусь комментировать"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что пока не знает, продолжит ли работать на телевидении. Специалист подчеркнул: ему тяжело даются поздние эфиры.

– Сколько дней в неделю у вас отнимает работа на телевидении?

– Отнимала. Что будет дальше – посмотрим.

– Но ведь предложат же продлить контракт?

– Предложили. Обсуждаем.

– Виктор Леоненко жаловался когда-то: "После съемок на телевидении не могу уснуть до утра, меня вампирят эти камеры, высасывают энергию…" Не ваш случай?

– Нет. Другой вопрос – поздние эфиры, Лига чемпионов. Все заканчивается в половине второго ночи, снимаешь грим, пока доедешь до дома… Понятно, не сразу засыпаешь. Вы спрашивали, сколько у меня отнимала эта работа? Когда еврокубки – пять-шесть дней в неделю. Начиная с пятницы, приходилось смотреть все восемь матчей РФПЛ.

– Писарев рассказывал, как в один день посмотрел четыре матча. Чуть не сошел с ума.

– И у меня такое бывало – четыре игры за день. Это тяжело.

– Хоть раз заснули во время матча?

– Засыпать – нет, не засыпал. Но хотелось.

– На "Матч ТВ" выступаете исключительно как эксперт. Комментировать предлагали?

– Не сказал бы, что прямо рвусь комментировать. Может, и стоило бы попробовать. В Испании опыт уже был. Матчей пять испанской сборной комментировал. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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