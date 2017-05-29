Валерий Карпин: "Импортозамещение? Давайте тогда играть в лаптях мячами на шнурках"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" заявил, что российский футбол не нуждается в импортозамещении. Ранее подобную инициативу предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Импортозамещение в российском футболе? Давайте тогда откажемся от бутс (перечисляет производителей) и будем играть в лаптях мячами на шнурках, как 100 лет назад, – сказал Карпин.

Путин согласился с идеей провести 100-процентное

импортозамещение в российском футболе