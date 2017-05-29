21:03 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Валерий Карпин: "Импортозамещение? Давайте тогда играть в лаптях мячами на шнурках"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" заявил, что российский футбол не нуждается в импортозамещении. Ранее подобную инициативу предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Импортозамещение в российском футболе? Давайте тогда откажемся от бутс (перечисляет производителей) и будем играть в лаптях мячами на шнурках, как 100 лет назад, – сказал Карпин.

Путин согласился с идеей провести 100-процентное
импортозамещение в российском футболе

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Enich

все правильно. безмозглых чиновников нужно позорить на всю страну

21:25

Camry163

Это он против самого Президента пошёл? Однако!

21:25

grroznyi85

Ахахах. Хорошо сказал.)))

21:23

rusfed 2.0

А если нет разницы в результатах, то зачем нужны бутсы?

21:19

Raul Gonzales

Наши и так как-будто в валенках играют...

21:13