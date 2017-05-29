Валерий Карпин: "Импортозамещение? Давайте тогда играть в лаптях мячами на шнурках"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" заявил, что российский футбол не нуждается в импортозамещении. Ранее подобную инициативу предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
– Импортозамещение в российском футболе? Давайте тогда откажемся от бутс (перечисляет производителей) и будем играть в лаптях мячами на шнурках, как 100 лет назад, – сказал Карпин.
Путин согласился с идеей провести 100-процентное
импортозамещение в российском футболе
Enich
все правильно. безмозглых чиновников нужно позорить на всю страну
21:25
Camry163
Это он против самого Президента пошёл? Однако!
21:25
grroznyi85
Ахахах. Хорошо сказал.)))
21:23
rusfed 2.0
А если нет разницы в результатах, то зачем нужны бутсы?
21:19
Raul Gonzales
Наши и так как-будто в валенках играют...
21:13