Валерий Карпин: "Фильм ВВС о фанатах не смотрел и не собираюсь смотреть"

Валерий Карпин после финального матча Кубка Легенд ответил на вопросы журналистов о фильме BBC, посвященном российским фанатам.

– На турнире была хорошая, благожелательная аудитория. Стоит ли англичанам бояться российских болельщиков, бояться ехать в Россию?

– Вы сами все видели, что тут можно говорить? Вот вы как раз и расскажите, что вы видели, как у нас все происходит – абсолютно спокойно, без проблем.

– Как можете прокомментировать фильм BBC о российских фанатах?

– Без понятия. Я его не смотрел и смотреть не хочу. (Алексей МУРНИК)