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Валерий Газзаев: "В России нужно отменить лимит на легионеров и ввести правило молодого игрока"

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Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что в России необходимо отменить лимит на легионеров, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Также, по его словам, нужно ввести правило молодого игрока.

- Нам нужны 54 профессиональных клуба, - сказал Газзаев. - Необходимо отменить лимит и ввести правило молодого игрока.

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Andrey_RB

Slim Taller, когда твою жену будут насиловать, как в Германии и во Франции, тогда смотри Лигу Чемпионов.

13:53

Slim Taller

Такой же русский как и старый еврей Жириновский:)

13:48

Andrey_RB

Русский. И такого говнюка как Газаев за такие высказывания никогда не знал и знать не желаю. Или ты думаешь, что Погба или Месси, если за проплатить нам жизнь хорошую устроят?

13:30

Конский волос

Andrey_RB А ты какой национальности

13:23

Andrey_RB

Слушай ты, Газзаев, газзуй в гребаную Европу, где все за бабло. У нас всегда называлось подставой, когда чужой игрок за команду выступал. Ты вообще какой национальности?

13:07

Разбанен досрочно

надо-надо. давно надо.

13:00

shpasic

помню уже было правило молодого игрока. и где сейчас Игорь Чеминава?

12:34

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