Валерий Газзаев: "В России нужно отменить лимит на легионеров и ввести правило молодого игрока"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что в России необходимо отменить лимит на легионеров, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Также, по его словам, нужно ввести правило молодого игрока.

- Нам нужны 54 профессиональных клуба, - сказал Газзаев. - Необходимо отменить лимит и ввести правило молодого игрока.