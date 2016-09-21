Валерий Газзаев: "В России нужно отменить лимит на легионеров и ввести правило молодого игрока"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" подчеркнул, что в России необходимо отменить лимит на легионеров, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Также, по его словам, нужно ввести правило молодого игрока.
- Нам нужны 54 профессиональных клуба, - сказал Газзаев. - Необходимо отменить лимит и ввести правило молодого игрока.
Andrey_RB
Slim Taller, когда твою жену будут насиловать, как в Германии и во Франции, тогда смотри Лигу Чемпионов.
13:53
Slim Taller
Такой же русский как и старый еврей Жириновский:)
13:48
Andrey_RB
Русский. И такого говнюка как Газаев за такие высказывания никогда не знал и знать не желаю. Или ты думаешь, что Погба или Месси, если за проплатить нам жизнь хорошую устроят?
13:30
Конский волос
Andrey_RB А ты какой национальности
13:23
Andrey_RB
Слушай ты, Газзаев, газзуй в гребаную Европу, где все за бабло. У нас всегда называлось подставой, когда чужой игрок за команду выступал. Ты вообще какой национальности?
13:07
Разбанен досрочно
надо-надо. давно надо.
13:00
shpasic
помню уже было правило молодого игрока. и где сейчас Игорь Чеминава?
12:34