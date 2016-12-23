Валерий Газзаев: "Тема антидопингового контроля приобрела политический характер"

По давней традиции итоги года в "СЭ" подводит знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев, который с октября также является заместителем главы Комитета по физической культуре и спорту Государственной думы.

– Каким останется в вашей памяти 2016 год и чего вы ждете от 2017-го? - вопрос Газзаеву.

– К сожалению, 2016 год запомнится прежде всего допинговыми скандалами и провокациями в попытках дискредитировать наших спортсменов. Очевидно, что и 2017-й окажется для спортивной России, мягко говоря, непростым. Все, что происходило после публикации второй части доклада Макларена, в очередной раз доказывает: в мире по-прежнему есть силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отстранить нашу страну от участия в зимних Олимпийских играх-2018, лишить медалей Сочи, создать проблемы для проведения чемпионата мира по футболу, наложить очередные санкции на невиновных спортсменов. У нас уже отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону, печальные прогнозы звучат и по поводу биатлона (интервью состоялось до публикации решения Международного союза биатлонистов. – Прим. "СЭ").

Хотя, полагаю, в мире сейчас нет другой такой страны, где принимаются столь же активные действия по решению проблемы применения запрещенных препаратов. В послании Президента РФ Федеральному собранию четко обозначено создание национальной программы противодействия допингу, что позволит эффективно бороться с этим злом. Государственная дума законодательно закрепила уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. Работает комиссия во главе с Виталием Смирновым. Наша страна выполняет все требования международных спортивных организаций.

Вот только тема антидопингового контроля вышла из правового поля и приобрела политический, а порой и откровенно заказной характер. Очевидно, что в мировой геополитике идет противостояние сверхдержав. В этой борьбе одна из сторон использует спорт как инструмент политического давления.

Необходимо предпринять решительные меры, чтобы вернуть проблему допинга в правовое поле. Мы не снимаем с себя ответственности за нарушения отдельных спортсменов – случаи применения запрещенных препаратов есть во всем мире, в том числе и у нас. Нарушителей надо наказывать по всей строгости. Но даже речи быть не может о коллективном наказании, под которое попадают "чистые" спортсмены, как это произошло с легкоатлетами перед Рио-2016 и паралимпийцами. А закон и антидопинговый кодекс должны быть едины для всех. Но создается такое впечатление, особенно если почитать зарубежные СМИ, что допинг есть только в России и больше его нет нигде. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева