Валерий Газзаев: "Само выдвижение и участие Мутко в выборах главы РФС было абсолютно безответственным, алогичным поступком"

Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев – о скандальном решении с передачей власти президентом РФС Виталием Мутко в Доме футбола.

- Выборы президента РФС состоялись в сентябре 2016 года, - отметил Газзаев. К тому моменту уже завершились Олимпиада в Рио, куда не пустили всю нашу легкоатлетическую сборную и десятки других спортсменов, и Паралимпиада, куда Россию не допустили вообще. Еще тогда, полтора года назад, всем было прекрасно известно о санкциях и претензиях со стороны МОК, ВАДА, ряда международных федераций, в том числе и персонально к тогдашнему министру спорта. То есть возникшие проблемы в тот момент ни для кого не были секретом и не стали неожиданностью. Получается, само его выдвижение и участие в выборах главы РФС было абсолютно безответственным, алогичным поступком, ведь уже тогда было ясно, что России предстоит тяжелая борьба, в том числе в судах, и что наши политические оппоненты не остановятся. И нынешняя ситуация, в декабре-2017, была ожидаема: человек шел на выборы, уже зная, что не сможет полноценно выполнять свои обязанности на посту главы РФС.

Ну, а о том, что происходило на самих выборах, я говорить не хочу. Кроме того, в момент выборов стоял и другой вопрос – о невозможности совмещения государственной должности (на тот момент – министра спорта) и общественной (главы РФС). На этом настаивают в ФИФА, это прописано в их нормативных документах. В результате представитель России был исключен из высшего органа управления ФИФА. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева