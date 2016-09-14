Валерий Газзаев: "Россия - нефутбольная страна? Тогда давайте забудем о традициях и истории!"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев подчеркнул, что идет на выборы, потому что хочет изменить российский футбол. Также он не согласился с наставником ЦСКА Леонидом Слуцким, заявившим, что Россия - нефутбольная страна.
- Мне хочется что-то изменить, потому что я вижу, что нет изменений, ничего нет, - цитирует "Интерфакс" Газзаева. - Мне хочется изменить футбол, мне хочется, чтобы нашим футболом все гордились. Я не согласен с теми, кто говорит, что у нас нефутбольная страна. Тогда давайте мы забудем обо всех традициях и нашей истории! Мы дважды были олимпийскими чемпионами, были бронзовыми призерами чемпионата мира, выигрывали чемпионат Европы, были призерами чемпионата Европы, два наших клуба выиграли Кубок УЕФА. Да, небольшие достижения у российского футбола, но они есть. Если не помнить о традициях, то можно говорить о том, что мы – нефутбольная страна, а чтобы она была футбольная, нужно выстроить систему управления и развития. Мы все очень много говорим, но никто ничего делает.
Выборы президента РФС состоятся 24 сентября, помимо Газзаева на пост претендуют действующий глава организации Виталий Мутко, а также Игорь Ефремов и Сергей Прядкин.
Андрей Троцкийй
История - историей, но сегодня - результаты. Результаты команд на международный турнирах, результаты сборной на ЧМ и ЧЕ, результаты посещаемости. По истории, а также другим второстепенным признакам, типа размера территории, мы, может, и первые. А по реальным показателям - в том самом месте
15:26
Vlаdimir
Антитрезвый мастер - "пусть футболисты получает ровно столько сколько зрителей пришел на стадион и заплатил за свои билеты" - не поспоришь. Пусть ЗРИТЕЛЬ болеет рублем и тогда посмотрим кто и что стоит. Задолбали миллионеры в долларовом исполнении. В ворота попасть не могут и любимые слова - "не повезло"! Пусть им в кассе говорят это слова.
15:17
Многочлен
Ну это смотря какой смысл вкладывать в слово "футбольная страна". Играют - да, болеют - да, получают несоизмеримую со своей пользой команде и футболу в целом з/п - да. Но когда нет ни одного серьёзного футболиста и ни одного серьёзного тренера, и даже не предвидится ничего подобного — тут уже сложно о чём-то рассуждать.
14:58
murishan
ну да про ОИ-56 забыл.
14:54
murishan
Какие традиции? 2 выигранных турнира за 56 лет.ЧЕ-60 и ОИ-80.Бразилы за это время несколько ЧМ выиграли))))Традиции у них.Пилить бюджеты-вот это традиция))))
14:54
Антитрезвый мастер
Я вижу решение проблемы и очень простой на сам деле она состоит в финансах пусть футболисты получает ровно столько сколько зрителей пришел на стадион и заплатил за свои билеты тогда сразу все измениться
14:50
tehiri
ну, хоть бы во Владикавказе порядок навел, строитель системы)
14:46
Vlаdimir
Ну хватит передергивать-то. Богатые футбольные традиции были у СССР и в формировании этих традиций большое участие приняли футболисты РАЗНЫХ республик, среди которых можно выделить Украину, Грузию, Армению, Азербайджан ....
14:19