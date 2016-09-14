Валерий Газзаев: "Россия - нефутбольная страна? Тогда давайте забудем о традициях и истории!"

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев подчеркнул, что идет на выборы, потому что хочет изменить российский футбол. Также он не согласился с наставником ЦСКА Леонидом Слуцким, заявившим, что Россия - нефутбольная страна.

- Мне хочется что-то изменить, потому что я вижу, что нет изменений, ничего нет, - цитирует "Интерфакс" Газзаева. - Мне хочется изменить футбол, мне хочется, чтобы нашим футболом все гордились. Я не согласен с теми, кто говорит, что у нас нефутбольная страна. Тогда давайте мы забудем обо всех традициях и нашей истории! Мы дважды были олимпийскими чемпионами, были бронзовыми призерами чемпионата мира, выигрывали чемпионат Европы, были призерами чемпионата Европы, два наших клуба выиграли Кубок УЕФА. Да, небольшие достижения у российского футбола, но они есть. Если не помнить о традициях, то можно говорить о том, что мы – нефутбольная страна, а чтобы она была футбольная, нужно выстроить систему управления и развития. Мы все очень много говорим, но никто ничего делает.

Выборы президента РФС состоятся 24 сентября, помимо Газзаева на пост претендуют действующий глава организации Виталий Мутко, а также Игорь Ефремов и Сергей Прядкин.