Валерий Газзаев: "Почему Мутко идет судиться только сейчас, а не когда на Россию посыпались обвинения?"

Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев – о скандальном решении с передачей власти президентом РФС Виталием Мутко в Доме футбола.

- Приостановленный глава РФС сообщил, что собирается идти в суд против МОК, - отметил Газзаев. - Само это желание я приветствую – мы должны отстаивать свои интересы. Но вопрос – почему он идет судиться только сейчас, а не когда на Россию посыпались обвинения?

Надо было обращаться гораздо раньше. По сути, прошло уже два года. Но до суда дело докатилось лишь сейчас – не когда пострадали сотни спортсменов, олимпийцев и паралимпийцев, а когда ситуация коснулась лично его. Знаю, не у всех наших атлетов была возможность обратиться в Лозаннский суд – это стоит серьезных денег, а их не хватало. Вот тогда и надо было помогать спортсменам, которые на международной арене защищают честь страны и приносят ей славу. (Дмитрий СИМОНОВ)

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