Валерий Газзаев - об "уходе" Мутко из РФС: "Мы видим, как перед нами откровенно разыгрывают спектакль"

Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев – о скандальном решении с передачей власти президентом РФС Виталием Мутко в Доме футбола.
- Раз уж вспомнили про выборы главы РФС, не могу не сказать вот о чем, - отметил Газзаев. - Второй раз за полтора года мы видим, как перед нами откровенно разыгрывают спектакль. Три человека на исполкоме встают и дружно отказываются от роли и.о. главы РФС (речь идет про Никиту Симоняна, Сергея Прядкина и Сергея Анохина, все они являются вице-президентами РФС. – Прим. "СЭ").
Та же самая консолидация, которую мы видели во время выборов в сентябре-2016 (тогда Сергей Прядкин, глава РФПЛ и вице-президент РФС, и Игорь Ефремов, глава ФНЛ, сняли свои кандидатуры в пользу Виталия Мутко. – Прим. "СЭ").
Вице-президентство – это не вопрос "хочу – не хочу". Так положено по Уставу! Одна из обязанностей вице-президента – стать и.о. в случае, если что-то происходит с президентом РФС. Например, когда он тяжело заболел. А если вы "не можете" – например, по состоянию здоровья или в случае крайней занятости, вы тут же пишете заявление об отставке. Затем собирается конференция РФС и выбирает новых вице-президентов, раз прежние не могут и не хотят.
После случившегося должно быть именно так. В общем, возникла масса вопросов. Подводя итог: считаю, что подобное приостановление в канун домашнего ЧМ-2018 – это очередное проявление безответственности и непрофессионализма. (Дмитрий СИМОНОВ)
- РФПЛ
- Виталий Мутко
- Валерий Газзаев
- Сергей Прядкин
- Игорь Ефремов
- РФС
- Никита Симонян
- ФНЛ
- Сергей Анохин
s.petr
А что вы хотели от человека с фамилией Мутко .Всё будет мутно в ,смысле не прозрачно .
13:32
Flamenco
Берегите Мутко! Именно Мутко начал борьбу против мельдония!
10:28
rusfed 2.0
Этот пройдоха свое не упустит
08:50
VlaM
Газаев как Хиллари, не умеет проигрывать?
08:47
Panuchi
хоть и не нравится газаев, но тут он прав
08:06
kozban400
"И тут выхожу я - во всём белом!"
07:46