Валерий Газзаев - об "уходе" Мутко из РФС: "Мы видим, как перед нами откровенно разыгрывают спектакль"

Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев – о скандальном решении с передачей власти президентом РФС Виталием Мутко в Доме футбола.

- Раз уж вспомнили про выборы главы РФС, не могу не сказать вот о чем, - отметил Газзаев. - Второй раз за полтора года мы видим, как перед нами откровенно разыгрывают спектакль. Три человека на исполкоме встают и дружно отказываются от роли и.о. главы РФС (речь идет про Никиту Симоняна, Сергея Прядкина и Сергея Анохина, все они являются вице-президентами РФС. – Прим. "СЭ").

Та же самая консолидация, которую мы видели во время выборов в сентябре-2016 (тогда Сергей Прядкин, глава РФПЛ и вице-президент РФС, и Игорь Ефремов, глава ФНЛ, сняли свои кандидатуры в пользу Виталия Мутко. – Прим. "СЭ").

Вице-президентство – это не вопрос "хочу – не хочу". Так положено по Уставу! Одна из обязанностей вице-президента – стать и.о. в случае, если что-то происходит с президентом РФС. Например, когда он тяжело заболел. А если вы "не можете" – например, по состоянию здоровья или в случае крайней занятости, вы тут же пишете заявление об отставке. Затем собирается конференция РФС и выбирает новых вице-президентов, раз прежние не могут и не хотят.

После случившегося должно быть именно так. В общем, возникла масса вопросов. Подводя итог: считаю, что подобное приостановление в канун домашнего ЧМ-2018 – это очередное проявление безответственности и непрофессионализма. (Дмитрий СИМОНОВ)

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