Валерий Газзаев: "Не у каждого региона есть свой Галицкий, а на РФС надежды пока нет"

Знаменитый российский тренер, ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" рассказал о проблемах в регионах с инфраструктурой и детско-юношеским футболом.

– Сложности Тамбова – типичные для российского футбола?

– Увы. Если исключить Москву с Петербургом, Казань и, может, еще пару городов, проблемы у всех одинаковые, - сказал Газзаев. - Я сейчас регулярно езжу по регионам, сам лично все вижу и слышу. Детские тренеры просят повысить зарплаты, поскольку не могут свести концы с концами. Руководителям не хватает средств на проведение турниров, прежде всего детско-юношеских. Много жалоб по поводу отсутствия площадок, устаревшей инфраструктуры – денег на нее нет. А откуда им взяться, если РФС в год выделяет региональным федерациям по 500 000 рублей, а межрегиональным объединениям – по 700 000? Повторяю – это на целый год! Что реально можно на такую мизерную сумму сделать? Какие турниры провести? Разве что просто не помереть с голоду...

Отношение центра к региональным футбольным организациям должно быть совсем другим. Нужно уделять очень серьезное внимание регионам, поднять там интерес к футболу и обеспечить совершенно иное финансирование. Сейчас же регионалам приходится рассчитывать на помощь местных профильных министерств или каких-то меценатов. Но, увы, не у каждого региона есть свой Сергей Галицкий – меценат, который построил бы шикарную академию, спортивные школы, поля, стадион. А на РФС никакой надежды пока, к сожалению, нет. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Газзаева