Валерий Газзаев: "Наша задача – чтобы дети чувствовали внимание"

Сегодня на "Сапсан Арене" прошел первый благотворительный товарищеский футбольный матч в пользу детей с церебральным параличом, организованный фондом "Шаг вместе". После его завершения знаменитый российский тренер Валерий Газзаев, который выступал на мероприятии в качестве наставника команды "Шаг вместе", рассказал о важности данной акции.

– Актеры, политики, спортсмены своим примером показывают, как нужно делать людям добро, – сказал Газзаев. – Сегодня на этот матч пришло много детей, людей, к сожалению, с ограниченными возможностями. Наша задача – чтобы дети, ради которых поводится эта акция, почувствовали внимание, пообщались, взяли автограф. Это очень трогательно. Мы пришли сюда с большим желанием показать ребятам, что они не одни, что мы рядом, чтобы они порадовались.

– Насколько важно проводить такие акции?

– Это первый благотворительный матч, посвященный детям, больным ДЦП, и это пример для всех остальных. Мы должны как можно чаще проводит такие матчи, которые касаются любого направления. Дети здесь улыбаются, у них будет много положительных эмоций и впечатлений. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)