Валерий Газзаев: "Нам следует занимать более активную позицию – не только защищаться и оправдываться"

По давней традиции итоги года в "СЭ" подводит знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев, который с октября также является заместителем главы Комитета по физической культуре и спорту Государственной думы. Он подчеркнул, что обвинения западных СМИ в адрес России явно предвзятые и необоснованные.

– У вас есть опасения, что у России отнимут ЧМ-2018? - вопрос Газзаеву.

– Считаю, что это прежде всего западные СМИ умело нагнетают страсти. Обвинения, которые звучат в наш адрес, явно предвзятые и необоснованные, зачастую основанные исключительно на слухах и домыслах. Когда мы видим очередную надуманную публикацию в Daily Mail, то должны прекрасно понимать: английская пресса – наш главный оппонент еще с 2010 года. Тогда Англия вчистую проиграла России в борьбе за право провести ЧМ-2018 – и с тех пор ее газеты постоянно пытаются создать негативный имидж российскому спорту. На мой взгляд, российские СМИ ни в коем случае не должны поддерживать ажиотаж, который разжигают британцы.

Особая ответственность лежит и на Министерстве спорта и Олимпийском комитете России. Они должны сделать все возможное для того, чтобы защищать наших спортсменов. Уверен, что нам следует занимать более активную позицию. Не только защищаться и оправдываться, но и выступать с собственными инициативами в международных спортивных организациях. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева