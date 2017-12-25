Валерий Газзаев: "Мутко нужно было либо остаться и сказать, что обвинения - блеф, либо уйти в отставку"

Зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал Виталия Мутко за решение приостановить деятельность на посту президента РФС. Ранее сообщалось, что деятельность Мутко в РФС временно приостановлена сроком до полугода. Ранее Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. Вице-премьер РФ намерен 26 декабря подать апелляцию в CAS.

- Мне непонятна такая постановка вопроса, - цитирует "Р-Спорт" Газзаева. - Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение: он либо должен остаться и сказать, что все это блеф, что против него говорят; либо сказать, что он подает в отставку, потому что не решил определенные вопросы. Другого мнения быть не может.