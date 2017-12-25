Зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал Виталия Мутко за решение приостановить деятельность на посту президента РФС. Ранее сообщалось, что деятельность Мутко в РФС временно приостановлена сроком до полугода. Ранее Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. Вице-премьер РФ намерен 26 декабря подать апелляцию в CAS.
- Мне непонятна такая постановка вопроса, - цитирует "Р-Спорт" Газзаева. - Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение: он либо должен остаться и сказать, что все это блеф, что против него говорят; либо сказать, что он подает в отставку, потому что не решил определенные вопросы. Другого мнения быть не может.
drJekil
Если блеф - сиди на месте и стой на своем. Если виновен - бери ответственность. А сбежать на время может только шавка под хвост ногой получившая, но все равно не убегающая, потому что тут кормят.
02:26
lyutik
Валерий Газзаев: "Мутко нужно было либо остаться и сказать, что обвинения - блеф, либо уйти в отставку"----------Вот он и остался, и сказал, что обвинения - блеф. Неужели не понятно? Все поняли, только Газзаев опять чего-то недопонял. У Газзаева что-то с головой, мне кажется.
23:12 25 декабря
zega
Газзаев - это тот человек, который за последние ....ццать лет развалил все, за что брался, человек полностью разваливший Осетинский футбол, человек имевший проблемы с финансовыми махинациями просто не имеет права давать советы и учить кого-либо, это безответственно и аморально.
22:55 25 декабря
krekemer
Во во ,тоже самое писал ,что пора набраться смелоси взяв ручку и бумагу и написать по собственному ,но кометы были удалены модерами ,а Газзаеву можно открыто критиковать и ничего ,ведь слово не воробей вылетит не поймаеш ,а написанное можно подтереть и подождать когда более важная птица заявит об этом на всю страну.
22:31 25 декабря
Jean4
Хахаха, Газзаев как 5-я колонна тут как тут. Лучше бы рассказал, как там поживает идея объединенного чемпионата.
22:16 25 декабря
serzheo
Вот он выполз, красавэла. Как же без него.
22:13 25 декабря
Andre_Saratov
Безусловно Газзаев прав. Но когда истина исходит от него безотчетно всем хочется возражать.
22:05 25 декабря