Валерий Газзаев: "Итоги выборов на пост главы РФС воспринял абсолютно спокойно"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, в интервью "СЭ" отметил, что спокойно отнесся к итогам выборов на пост президента РФС. По его словам, он получил огромную поддержку и благодарен за это.

– С момента выборов президента РФС прошел месяц. Вы как человек, который не привык проигрывать, наверняка эмоционально восприняли их исход. Что скажете сейчас, когда эмоции улеглись?

– Во-первых, итоги выборов я воспринял абсолютно спокойно. Сразу после оглашения результатов поднялся на трибуну и поздравил своего соперника.

Главное, что меня порадовало, – такое большое количество неравнодушных людей, не побоявшихся отдать мне свои голоса, несмотря на всем известные обстоятельства (кандидатуру Газзаева поддержало около 35 процентов делегатов. – Прим. "СЭ"). А еще важнее – невероятная поддержка общественного мнения, простых болельщиков, которую я ощущал на протяжении всей кампании. Я им очень благодарен.

Чувствуется, что многие профессионалы и болельщики хотят перемен в российском футболе. И я уверен, эти перемены наступят.

Что касается, как вы говорите, осадка, то один момент показался не то чтобы неприятным, а скорее непонятным. Лично я так и не понял, с какой целью на выборы шли два кандидата, которые в итоге сняли свои кандидатуры прямо на конференции – и было сразу понятно, что случится именно это. За что они боролись, о чем говорили со сцены? Непонятно. В зале во время их речи звучал смех. Могу лишь посочувствовать, что им пришлось выполнять такую роль. Кстати, перед выборами я не зря говорил, что иду против троих представителей РФС. Ведь после моего выступления три человека на протяжении более 45 минут говорили в поддержку одного кандидата.