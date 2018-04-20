Валерий Газзаев: "Эпоха Венгера в "Арсенале" должна завершиться победой в Лиге Европы"

Депутат Госдумы, бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что эпоха главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера в команде должна завершиться на мажорной ноте. Для этого, по его словам, лондонцы должны выиграть Лигу Европы.

Сегодня Венгер объявил об уходе с поста главного тренера "Арсенала" по окончании сезона-2017/18 после 22 лет работы с командой.

- Очень сложно представить "Арсенал" без Венгера, потому что складывается впечатление, что он работал только в этом клубе, вжился, интегрировался в "Арсенал", - цитирует ТАСС Газзаева. - Я его хорошо знаю, это приятный и тактичный человек, очень грамотный специалист, раскрыл много футболистов с мировым именем - например, Сеск Фабрегас и Тьерри Анри, но ничего вечного в нашей жизни не бывает. Ему надо отдать должное, Арсен честно и добросовестно отработал, я хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Сейчас у него есть задача выиграть Лигу Европы, чтобы попасть напрямую в Лигу чемпионов. Поэтому матчи с "Атлетико" станут скрытым финалом турнира. Я желаю, чтобы Арсен выиграл Лигу Европы, и его красивая тренерская работа в клубе закончилась на такой мажорной ноте.

Алекс Фергюсон очень много работал в "Манчестер Юнайтед", как и Венгер в "Арсенале", но я думаю, что профессиональный тренер не должен работать в одном месте больше семи лет, за это время он должен показать результат, после чего должны быть новые вызовы и перспективы. Хосеп Гвардиола не просто так ушел из "Барселоны", "Баварии" и сейчас на новом месте. С приходом нового тренера вводится что-то новое, поэтому перед тем, кто будет после Венгера в "Арсенале", будет стоять высокая планка, потому что Арсен ее всегда держал как минимум в чемпионате.