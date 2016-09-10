Валерий Чалый нашел работу в Севастополе

Бывший главный тренер "Рубина" Валерий Чалый стал начальником Управления по делам молодежи и спорта Севастополя, сообщает "Бизнес online". На заседании правительства города он представил два проекта постановлений. В частности, речь шла о спортивных площадках в Балаклаве.

Чалый возглавил "Рубин" по ходу прошлого сезона, сменив Рината Билялетдинова. Под его руководством казанцы финишировали на десятом месте в прошедшем сезоне. Этим летом его сменил Хави Грасия. Отметим, что Чалый является уроженцем Севастополя и в бытность футболистом защищал цвета местных "Атлантики" и "Чайки", а впоследствии работал тренером в "Севастополе-2".