Валентина Яшина: "Приятно, что есть инициатива приурочить День футбола ко дню рождения Льва Ивановича"

Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина, приветствует инициативу учреждения Дня российского футбола.



- Очень приятно, что у российского футбола может появиться свой праздник, который будет отмечаться по всей стране. Вдвойне приятно, что есть инициатива приурочить День футбола ко дню рождения Льва Ивановича, - сказала Яшина. - Наверняка это станет массовым мероприятием, по всей стране появятся специальные турниры, которые станут проводить в эту дату.



Правда, немного поздновато для футбола, практически конец осени, хотя это не мешает устраивать соревнования памяти Льва Яшина в его день рождения каждый год.



Напомним, что сегодня депутат Госдумы Дмитрий Белик озвучил на заседании инициативу учреждения Дня российского футбола в день рождения Льва Яшина. (Иван ТОРОПЦЕВ)