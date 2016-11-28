В Волгограде откроется школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого

В 2017 году в Волгограде на базе Академии физической культуры начнет работу школа спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого, сообщает volgavesti.ru. Дни открытых дверей для набора детей пройдут 10 и 11 декабря этого года. Ожидается, что главный тренер ЦСКА лично встретится с молодыми спортсменами.