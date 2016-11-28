В Волгограде откроется школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого

В 2017 году в Волгограде на базе Академии физической культуры начнет работу школа спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого, сообщает volgavesti.ru. Дни открытых дверей для набора детей пройдут 10 и 11 декабря этого года. Ожидается, что главный тренер ЦСКА лично встретится с молодыми спортсменами.
Дополнительная информация
http://volgavesti.ru/news/sport/218317_bivshiyi-trener-sbornoyi-rossii-po-futbolu-leonid.html
Luch-Energy
Гинер будет вести курс под названием "покупка матчей и применение кабинетных технологий в РФПЛ"
11:55
ДОЗВОН ГУБЕР
Господи....... Чем Волгоград-то перед ТОБОЙ провинился???? Какое отношение пельмень имеет к АРМИИ и тем более какое отношение имеет военизированная конюшня к Волгограду?????
11:49
shpasic
первая в мире школа КВН!
11:46
Luch-Energy
И чему же там смогут научить? Кресла-качалки закупили?
11:42