11:27 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

В Волгограде откроется школа ЦСКА имени Леонида Слуцкого

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В 2017 году в Волгограде на базе Академии физической культуры начнет работу школа спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого, сообщает volgavesti.ru. Дни открытых дверей для набора детей пройдут 10 и 11 декабря этого года. Ожидается, что главный тренер ЦСКА лично встретится с молодыми спортсменами.

Дополнительная информация

http://volgavesti.ru/news/sport/218317_bivshiyi-trener-sbornoyi-rossii-po-futbolu-leonid.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Luch-Energy

Гинер будет вести курс под названием "покупка матчей и применение кабинетных технологий в РФПЛ"

11:55

ДОЗВОН ГУБЕР

Господи....... Чем Волгоград-то перед ТОБОЙ провинился???? Какое отношение пельмень имеет к АРМИИ и тем более какое отношение имеет военизированная конюшня к Волгограду?????

11:49

shpasic

первая в мире школа КВН!

11:46

Luch-Energy

И чему же там смогут научить? Кресла-качалки закупили?

11:42

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