11:46 | Футбол — "У своих ворот"

В стиле Марадоны! Сумасшедший гол 13-летнего игрока "Чертаново"

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13-летний нападающий Сергей Пиняев, выступающий за детскую команду "Чертаново", забил красивый мяч в ворота "Строгино", обыграв семерых игроков. Видео было опубликовано в официальном Твиттере сборной России.

 

- 13-летний Сергей Пиняев из "Чертаново" включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых! Как думаете, дорастет до сборной России?, - говорится в сообщении.

"Чертаново" в этом матче победило со счетом 3:0, а Пиняев сделал хет-трик. Его гол сравнили с голом Диего Марадоны за сборную Аргентины в ворота сборной Англии (2:1), признанный лучшим голом в истории чемпионатов мира. Этот мяч был признан голом столетия.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia

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