В Санкт-Петербурге открыт мемориал основателю российского футбола

В воскресенье, 27 мая, у дома 21 на проспекте Добролюбова состоялась церемония открытия мемориальной доски в память об основателе российского футбола и олимпийского движения в стране Георгии Дюперроне, сообщает официальный сайт "Зенита". В церемонии приняли участие президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов.

– Сегодня в день рождения Петербурга мы открываем эту очень важную, нужную и очень правильную мемориальную доску, – сказал Турчак. – Господин Дюперрон действительно был основателем нашего футбола. В течение 12 лет он являлся представителем России в ФИФА и УЕФА и возглавлял федерацию футбола нашей страны.

– Я рад, что в нашем прекрасном городе, Санкт-Петербурге, не забывают и открывают памятники выдающимся деятелям спорта, таким как Георгий Дюперрон, этот мемориал подчеркивает преемственность поколений, – отметил Зырянов. – Кроме того, это событие является очень важным для футбольного клуба "Зенит", потому что Георгий Дюперрон был предан футболу и пытался привить любовь к этому виду спорта тысячам жителей нашего города, нашей страны, и сейчас такие же задачи стоят перед нашими футболистами. Дюперрон зажег в людях страсть к футболу. Большое спасибо ему за это!

Отметим, что открытие мемориальной доски стало одним из совместных мероприятий "Зенита" и правительства Санкт-Петербурга, посвященных 315-му дню рождения города.