В Москве умер бывший футболист "Днепра" Виталий Ляшенко

Бывший нападающий украинских клубов "Авангард" и "Днепр" Виталий Ляшенко скончался в Москве в возрасте 75 лет, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Тело Ляшенко было найдено в квартире дома 20 по Большой Андроньевской улице. Предположительно, тело пролежало в квартире порядка 15 дней. Следов насильственной смерти не обнаружено. Начата доследственная проверка, - сказал источник.

Виталий Ляшенко играл в 1960-1968 годах на позиции нападающего за украинские клубы "Авангард" (Кривой Рог), "Горняк" (Кривой Рог) и "Днепр" (Днепропетровск).