В Москве появится круглогодичное футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей

Футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей создадут в спортивном комплексе, предназначенном для спортивной школы олимпийского резерва "Трудовые резервы" в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

- На востоке Москвы создают круглогодичное футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей. Прозрачная кровля и более трех десятков светодиодных прожекторов создадут иллюзию дневного света. Современный спортивный комплекс строят по адресу: Суздальская улица, владение 40 для спортивной школы олимпийского резерва "Трудовые резервы", – говорится в сообщении.

Трехэтажное здание расположится на площади 8 тысяч квадратных метров, из которых 6 тысяч займет футбольное поле.