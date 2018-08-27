В Московской области прошел лагерь для детей с тренерами "Челси"

С 21 по 24 августа на территории центра спортивной подготовки в Кратове прошел мероприятие под названием "Лагерь чемпионов Yokohama". Лагерь в третий раз принял победителей общероссийского проекта "Мини-футбол – в школу". Более 80 мальчиков и девочек получили возможность познакомиться и пройти программу тренировок под руководством футбольного клуба "Челси".

Тренерский состав "Лагеря чемпионов" в этом году возглавил международный менеджер по персоналу Майкл Корналл. В команду специалиста вошли Стивен О’Рейли, Джонатан Хей, Райн Элтон и Роб Джонс. Каждой возрастной группе был предложен особый комплекс упражнений, соответствующий физическим потребностям и тактическим навыкам участников. Под руководством тренеров юные футболисты участвовали в тренировочных сессиях на поле, а также в образовательных воркшопах.

Участники "Лагеря чемпионов Yokohama".

В этом году в спортивном событии участвовали: ученицы школы №2070 г. Москвы (2000-2001гг.), ученики школы №13, г. Якутска (2000-2001гг.), ученицы школы №5 г. Углича (2002-2003гг.), юноши из школы № 2, г. Качканар (2002-2003гг.), девушки Шатковской школы (2004-2005гг.), юноши Московской школы №1576 (2004-2005гг.), ученицы школы №7 г. Ставрополя (2006-2007гг.), ученики школы №8 г. Южно-Сахалинска (2006-2007гг.).

По словам главного тренера Майкла Корналла, "Лагерь чемпионов YOKOHAMA" это фантастический проект и огромная возможность для юных футболистов.

"Мы стараемся сделать программу максимально интересной и очень хотим научить участников лагеря играть в стиле "Челси". Некоторые ребята проделывают путь в несколько тысяч километров, чтобы потренироваться вместе с нами, и мы надеемся, что те знания, которые они здесь получают – действительно помогут ребятам играть в футбол еще лучше. Если честно, весь наш состав поражен возможностями и работоспособностью юных спортсменов!", – сказал Корналл.