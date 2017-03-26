23:35 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

В КВН Сычеву присоединили ноги Криштиану Роналду

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев принял участие в шоу КВН. В третьем матче 1/8 финала Высшей лиги 33-летний форвард сыграл за сборную Большого московского государственного цирка.

По сюжету номера, футболист согласился на участие в цирковом эксперименте. Ему отпилили его ноги и присоединили ноги звезды "Реала" Криштиану Роналду. Самому португальцу, соответственно, достались ноги Сычева, после чего он стал чаще ошибаться.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ivansmirnov91

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23:44

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