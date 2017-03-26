В КВН Сычеву присоединили ноги Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев принял участие в шоу КВН. В третьем матче 1/8 финала Высшей лиги 33-летний форвард сыграл за сборную Большого московского государственного цирка.

По сюжету номера, футболист согласился на участие в цирковом эксперименте. Ему отпилили его ноги и присоединили ноги звезды "Реала" Криштиану Роналду. Самому португальцу, соответственно, достались ноги Сычева, после чего он стал чаще ошибаться.