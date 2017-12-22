В ФИФА не комментируют информацию об отставке Мутко с поста главы РФС

Пресс-служба ФИФА не будет комментировать информацию о том, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко покинет свою должность на исполкоме организации. Накануне "Коммерсант" сообщил, что глава РФС подаст в отставку со своего поста из-за давления ФИФА в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

"ФИФА не будет комментировать эту спекулятивную тему", – заявили в Международной федерации футбола.

Напомним, сегодня исполком РФС был перенесен с 26 на 25 декабря. (Павел ГУРЕВИЧ)

Мутко уходит? Не может быть!