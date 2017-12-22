В ФИФА не комментируют информацию об отставке Мутко с поста главы РФС

Пресс-служба ФИФА не будет комментировать информацию о том, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко покинет свою должность на исполкоме организации. Накануне "Коммерсант" сообщил, что глава РФС подаст в отставку со своего поста из-за давления ФИФА в связи с допинговым скандалом в российском спорте.
"ФИФА не будет комментировать эту спекулятивную тему", – заявили в Международной федерации футбола.
Напомним, сегодня исполком РФС был перенесен с 26 на 25 декабря. (Павел ГУРЕВИЧ)
echo2011
Действительно,что комментировать,если он ещё не ушёл.
12:44 22 декабря
shur
Дыма без огня не бывает. Мутко может уйти.
12:21 22 декабря