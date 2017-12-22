12:15 22 декабря | Футбол — "У своих ворот"

В ФИФА не комментируют информацию об отставке Мутко с поста главы РФС

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Пресс-служба ФИФА не будет комментировать информацию о том, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко покинет свою должность на исполкоме организации. Накануне "Коммерсант" сообщил, что глава РФС подаст в отставку со своего поста из-за давления ФИФА в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

"ФИФА не будет комментировать эту спекулятивную тему", – заявили в Международной федерации футбола.

Напомним, сегодня исполком РФС был перенесен с 26 на 25 декабря. (Павел ГУРЕВИЧ)

Мутко уходит? Не может быть!

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Материалы сюжета: Отставка Мутко: миф или реальность?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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echo2011

Действительно,что комментировать,если он ещё не ушёл.

12:44 22 декабря

shur

Дыма без огня не бывает. Мутко может уйти.

12:21 22 декабря