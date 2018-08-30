В честь Игоря Нетто могут назвать одну из улиц Москвы возле стадиона "Спартак"

Одна из улиц Москвы возле станции метро и стадиона "Спартак" может получить имя бывшего капитана сборной СССР и красно-белых Игоря Нетто. Об этом говорится в письме правительства Москвы.

Нетто является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года в составе сборной СССР. Он также пятикратный чемпион СССР и трехкратный обладатель Кубка СССР в составе "Спартака".

– В настоящее время городской межведомственной комиссией по наименованию совместно с ФК "Спартак", МФСО "Спартак", ветеранами футбольного клуба ведётся работа по выработке единой концепции наименования объектов, расположенных в непосредственной близости от станции метро и стадиона "Спартак", а именно по присвоению улицам имен известных граждан, жизнь и деятельность которых была связана с ФК "Спартак", – говорится в письме. – По результатам выработанная концепция будет рассмотрена на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию. Вопрос до этого времени остается на контроле комиссии.