Ушел из жизни Валерий Матюнин

Сегодня на 58-м году жизни скончался Валерий Матюнин, в прошлом нападающий московского "Динамо", "Факела", "Арсенала", "Спартака" (Кострома), "Кузбасса", обладатель Кубка СССР. По окончании игровой карьеры Матюнин стал футбольным арбитром и несколько лет судил матчи в первом и втором дивизионах. Он входил в президиум Московской федерации футбола, возглавлял комитет ветеранов МФФ.

Футбольными судьями стали и сыновья Матюнина – Алексей и Максим. Алексей работает на играх российской премьер-лиги.

Валерий Матюнин постоянно выступал за команду динамовских ветеранов на турнире "Негаснущие звезды", был одним из лучших бомбардиров. И умер он сегодня утром на футбольном поле.

Глубокие соболезнования родным и близким.