Умерла многократная чемпионка России Татьяна Репейкина

На 44-м году жизни скончалась известная российская футболистка, финалистка Кубка УЕФА Татьяна Репейкина, информирует официальный сайт РФС. Репейкина выступала на позиции вратаря. Играла за такие команды, как "Лада" (Тольятти), "Рязань-ВДВ" (Рязань), "Чертаново" (Москва), "Звезда-2005" (Пермь), "Мордовочка" (Саранск), "Зенит-Ижевск" (Ижевск), "Мирас" (Казань).

Главных успехов Репейкина добилась во время выступления за пермячек. В составе "Звезды-2005" она трижды завоевывала золотые медали чемпионата России, становилась обладательницей Кубка страны, а в сезоне-2008/09 вместе со "звездочками" дошла до финала женского Кубка УЕФА, впоследствии переименованного в женскую Лигу чемпионов УЕФА.