Украинцы не сыграли за "Нафтан" в товарищеском матче из-за проблем на белорусско-российской границе

Главный тренер "Нафтана" Олег Сидоренков после победы в товарищеском матче на ЦРФСО (2:1), который прошел в Смоленске, подчеркнул, что команда испытала трудности при пересечении границы. Пять игроков, которые являются гражданами Украины, не сумели принять участие в игре.

- У нас задача одна - подготовка к стартующему в начале апреля чемпионату. Каждый товарищеский матч является этапом подготовки, - приводит пресс-служба "Нафтана" слова Сидоренкова. - Сегодня пять футболистов не смогли принять участие в матче из-за технических моментов: у граждан Украины возникли проблемы с пересечением белорусско-российской границы. Зато у других ребят была возможность проявить себя. Доволен игрой, доволен уровнем соперника. Постепенно готовимся к сезону, шаг за шагом.

Напомним, что согласно законодательству, граждане третьих стран должны пересекать белорусско-российскую границу через международные пункты пропуска. Россия создала пограничные зоны на границе с Беларусью в начале февраля 2017 года.