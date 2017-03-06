10:15 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Украинцы не сыграли за "Нафтан" в товарищеском матче из-за проблем на белорусско-российской границе

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Главный тренер "Нафтана" Олег Сидоренков после победы в товарищеском матче на ЦРФСО (2:1), который прошел в Смоленске, подчеркнул, что команда испытала трудности при пересечении границы. Пять игроков, которые являются гражданами Украины, не сумели принять участие в игре.

- У нас задача одна - подготовка к стартующему в начале апреля чемпионату. Каждый товарищеский матч является этапом подготовки, - приводит пресс-служба "Нафтана" слова Сидоренкова. - Сегодня пять футболистов не смогли принять участие в матче из-за технических моментов: у граждан Украины возникли проблемы с пересечением белорусско-российской границы. Зато у других ребят была возможность проявить себя. Доволен игрой, доволен уровнем соперника. Постепенно готовимся к сезону, шаг за шагом.

Напомним, что согласно законодательству, граждане третьих стран должны пересекать белорусско-российскую границу через международные пункты пропуска. Россия создала пограничные зоны на границе с Беларусью в начале февраля 2017 года.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=ejeMEvO025k

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