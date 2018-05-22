Три новых футбольных поля появятся в Москве до конца 2018 года

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснулин объявил, что до конца 2018 года в Москве откроют три новых профессиональных футбольных поля с искуственным покрытием, системой дренажа и подогревом. По его словам, площадки появятся при детско-юношеских спортивных школах в каждом округе столицы.

– Новые футбольные поля при детско-юношеских спортивных школах появятся в каждом округе столицы, – цитирует ТАСС Хуснулина. – Их строительство позволить повысить уровень подготовки наших спортсменов. Всего до 2020 года в городе будет построено шесть футбольных полей, три из них откроются уже в этом году. Воспитанники спортивных школ смогут играть на высококачественном искусственном покрытии из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, минимизируют риск получения травм, позволяет проводить тренировки в течение всего года.

В 2017 году в Москве открылось пять профессиональных футбольных полей с искуственным покрытием.