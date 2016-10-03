Тренеры, фигурирующие в "деле Гершковича", не дали ответа, посетят ли они заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил "СЭ", что заседание по "делу Михаила Гершковича" состоится 5 октября. Оно начнется в 14.00. По его словам, в Дом футбола приглашены все лица, указанные в ходатайстве главы Объединения отечественных тренеров - Юрий Семин, Олег Романцев, Борис Игнатьев, Вагиз Хидиятуллин, Андрей Кобелев, Гаджи Гаджиев, Георгий Ярцев, а также Курбан Бердыев.

- Рассмотрение "дела Гершковича" состоится 5 октября и начнется в 14.00. На заседание приглашены все лица, указанные в ходатайстве Михаила Гершковича, в том числе и Курбан Бердыев, - сказал Григорьянц.

- Кто-то из них уведомил вас, что явится на заседание?

- Ответов ни от кого не получили.

Напомним, что Гершкович обвиняется в нарушении статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов и использование поддельных документов". Ему грозит отстранение от футбольной деятельности сроком не менее шести месяцев. (Сергей АСТАХОВ)