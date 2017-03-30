Тимати намерен создать футбольный клуб в Москве

Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов подчеркнул, что организация исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство. По его словам, на стартовом этапе в проект будет инвестировано около 10 миллионов рублей.

- Стартовые вложения в первый год оцениваем порядка 10 миллионов рублей, - приводит ТАСС слова Курьянова. - С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3 - 5 лет - создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, "Москва" или "Строгино", мы пока не решили.

Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не "распил" государственных денег или "откаты" от высоких зарплат игроков.