09:40 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Тимати намерен создать футбольный клуб в Москве

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Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов подчеркнул, что организация исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, планирует создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство. По его словам, на стартовом этапе в проект будет инвестировано около 10 миллионов рублей.

- Стартовые вложения в первый год оцениваем порядка 10 миллионов рублей, - приводит ТАСС слова Курьянова. - С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3 - 5 лет - создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, "Москва" или "Строгино", мы пока не решили.

Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не "распил" государственных денег или "откаты" от высоких зарплат игроков.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4138084

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КОММЕНТАРИИ (4)
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М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Black Star,...конкуренцию Спартаку хотят составить?))

10:01

баламошка

ФК "Ганджубас".

09:57

Dimos.

Кокорина с Мамаем пусть под этот клуб подпишет

09:54

Солитон Оренбург

неуёмный тотарин

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