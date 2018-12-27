Теща Кержакова: "Александр душил мою дочь и угрожал выкинуть ее из окна"

Наталья Тюльпанова, дочь супруги экс-форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Миланы Тюльпановой сказал, что бывший спортсмен угрожал ее дочери.

По мнению Натальи, Кержаков женился по расчету. Его отношение к Милане изменилось сразу после смерти тестя, который был известным российским политиком. Тюльпановой кажется, что рядом с женой спортсмена держали деньги ее отца.

- Он стал со мной абсолютно по-другому разговаривать. Он стал хамить, оскорблять, приписывать мне какие-то вещи, которые я не делаю. Все знают, что он обвинял не только Милану, но и меня в том, что я пью и употребляю наркотики. Как она мне сказала, он схватил ее и таскал по всем апартаментам за шкирку, потом повалил на кровать и стал душить подушкой, - сказала Тюльпанова в эфире программы "Светская хроника" на "Пятом канале". - Потом подтащил к видовым окнам, открыл окно и сказал, что сейчас просто выкинет ее. В этот момент я постучалась в дверь. Когда были похороны, Александр говорил, что будет всегда рядом, подставит плечо. Но со временем получилось так, что взрослый мужчина, которому 36 лет, борется с двумя женщинами.

Напомним, по решении суда сын Тюльпановой и Кержаковой будет находиться с матерью на время расторжения брака. Ранее стало известно, что Тюльпанова забрала сына.