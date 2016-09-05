Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что технический комитет РФС будет разделен на два органа. В январе был создан технический комитет, который был наделен полномочиями экспертной оценки сборных страны. Председателем органа был назначен Симонян. Конференция РФС, где пройдут выборы президента организации, состоится 24 сентября.

– Технический комитет соберется уже после конференции РФС, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Не исключено, что будут изменения как в составе, так и в комитетах. Во всяком случае, расширенный технический комитет РФС будет разделен. Отдельно тренерский совет, который будет заниматься главной сборной России, и отдельно технический комитет, который будет отвечать за институт сборных. Но в техническом комитете одним из заместителей будет Станислав Саламович (Черчесов).