Супермодель пожертвовала 1 миллион рублей на дом фанату краснодарских команд

В Краснодаре завершена акция "Дом для дяди Миши", главной целью которого было собрать средства на покупку дома 68-летнему Михаилу Гарияну, получившему от краснодарских фанатов прозвище "дядя Миша". Мужчина регулярно посещает матчи баскетбольных, футбольных и волейбольных команд Краснодара, поэтому получил популярность.

Ранее он жил у друзей, но после их смерти остался без жилья, поэтому краснодарские активисты решили помочь дяде Мише с покупкой дома и в начале ноября организовали акцию "Дом для дяди Миши". Всего удалось собрать 1,765 миллиона рублей.

"Как связана модель Victoria's Secret, супермодель с мировым именем, и наш дядя Миша? Сможете угадать? Ксения вручила дяде Мише конверт, а в нем – 1 миллион рублей. Это дает мне право сказать, что сбор средств закрыт", – написала одна из организаторов акции "Дом для дяди Миши" на своей странице в Instagram.