14:42 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Супермодель пожертвовала 1 миллион рублей на дом фанату краснодарских команд

0
0
0
2

В Краснодаре завершена акция "Дом для дяди Миши", главной целью которого было собрать средства на покупку дома 68-летнему Михаилу Гарияну, получившему от краснодарских фанатов прозвище "дядя Миша". Мужчина регулярно посещает матчи баскетбольных, футбольных и волейбольных команд Краснодара, поэтому получил популярность.

Ранее он жил у друзей, но после их смерти остался без жилья, поэтому краснодарские активисты решили помочь дяде Мише с покупкой дома и в начале ноября организовали акцию "Дом для дяди Миши". Всего удалось собрать 1,765 миллиона рублей.  

"Как связана модель Victoria's Secret, супермодель с мировым именем, и наш дядя Миша? Сможете угадать? Ксения вручила дяде Мише конверт, а в нем – 1 миллион рублей. Это дает мне право сказать, что сбор средств закрыт", – написала одна из организаторов акции "Дом для дяди Миши" на своей странице в Instagram.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Поздравляем Дядю Мишу! Пусть много не пьёт, если он пьёт!

14:53

sars882

футболисты не смогут, фотомодели помогут! молодец Ксения! но могли бы фамилию озвучить!

14:52

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ