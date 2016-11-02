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Сухина покидает РФС

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Станислав Сухина, один из заместителей главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), покидает свой пост. Известный в недавнем прошлом арбитр занимал эту должность при Валентине Иванове и при Алексее Николаеве, пока он в течение нескольких недель временно исполнял обязанности руководителя. Сухина курировал первый дивизион, а в последнее время возглавлял комиссию назначения судей в высшей лиге.

Напомним, что с понедельника ДСИ возглавляет Андрей Будогосский. Другой его заместитель Алексей Николаев пока продолжит работу в департаменте.

Появилась информация, что в ДСИ может вернуться Юрий Баскаков, уволенный из РФС Николаем Толстых. А вот Владимира Енютина, лишившегося работы в ДСИ при Виталии Мутко, скорее всего, исключат и из списков инспекторов премьер-лиги. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гарик "внук Наташи" Попов

Да по фиг. Всё по кругу.

16:36

1forever1

Хусаинова на должность!!!

16:31

howard

Какая печаль !

16:27

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