Сухина покидает РФС

Станислав Сухина, один из заместителей главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), покидает свой пост. Известный в недавнем прошлом арбитр занимал эту должность при Валентине Иванове и при Алексее Николаеве, пока он в течение нескольких недель временно исполнял обязанности руководителя. Сухина курировал первый дивизион, а в последнее время возглавлял комиссию назначения судей в высшей лиге.

Напомним, что с понедельника ДСИ возглавляет Андрей Будогосский. Другой его заместитель Алексей Николаев пока продолжит работу в департаменте.

Появилась информация, что в ДСИ может вернуться Юрий Баскаков, уволенный из РФС Николаем Толстых. А вот Владимира Енютина, лишившегося работы в ДСИ при Виталии Мутко, скорее всего, исключат и из списков инспекторов премьер-лиги. (Александр БОБРОВ)