Строительство стадиона "Динамо" планируют завершить к концу апреля

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительные работы на стадионе "Динамо" планируют закончить к концу апреля. Кроме того, по его словам, стоит задача к началу лета полностью закончить и стадион, и благоустройство.

- Работы идут хорошими темпами, 2100 человек работают в круглосуточном режиме, фактически полноценные две смены, - цитирует сайт мэра Москвы Хуснуллина. - Настроены к концу апреля закончить строительные работы.

Напомним, "Динамо" закрыли на реконструкцию в 2008 году.