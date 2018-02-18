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Строительство стадиона "Динамо" планируют завершить к концу апреля


Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительные работы на стадионе "Динамо" планируют закончить к концу апреля. Кроме того, по его словам, стоит задача к началу лета полностью закончить и стадион, и благоустройство.

- Работы идут хорошими темпами, 2100 человек работают в круглосуточном режиме, фактически полноценные две смены, - цитирует сайт мэра Москвы Хуснуллина. - Настроены к концу апреля закончить строительные работы. 

Напомним, "Динамо" закрыли на реконструкцию в 2008 году. 

Дополнительная информация

https://www.mos.ru/news/item/36652073/

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